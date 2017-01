Trois ans après sa mystérieuse disparition, constatée peu après son envol de Kuala Lumpur, le Boeing 777 est introuvable.

Le Boeing 777 s'était mystérieusement volatilisé le 8 mars 2014 avec 239 personnes, dont 4 Français à bord, peu après son décollage de Kuala Lumpur à destination de Pékin. Près de trois ans après, l'appareil "n'a pas été localisé" dans la zone de recherches de 120.000 kilomètres carrés, située dans le sud de l'océan indien. Les gouvernements australien, malaisien et chinois ont pris la décision d'interrompre les recherches du Malaysia Airlines (vol MH370). "Les recherches sous-marines du MH370 ont donc été suspendues", annoncent-ils dans un communiqué.





"En dépit de tous les efforts fournis à l'aide de la science disponible, des technologies de pointe et des conseils de professionnels extrêmement compétents (...), les recherches n'ont pas permis de localiser l'appareil", dit le texte. La Malaisie avait annoncé la fin des opérations voici deux semaines. Aucun indice de la présence de l'épave n'a émergé jusqu'ici.



En avril 2016, on apprenait que deux débris avaient été découverts au Mozambique en décembre 2015 et en mars 2016 par des promeneurs provenaient "presque certainement" du MH370 de la Malaysia Airlines. Pendant longtemps, la seule preuve que le Boeing 777 s'est écrasé était un fragment d'aile retrouvé en juillet 2015 à La Réunion appartenant, selon les autorités malaisiennes et la justice française, à l'avion disparu.