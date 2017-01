Viry-Châtillon : "On est sur une stratégie des petits pas"

INVITÉ RTL - Le procureur d’Evry a réagi l’interpellation de 11 suspects mardi 17 janvier dans l’enquête sur l’agression de 4 policiers à Viry-Châtillon en octobre 2016.

Onze personnes, âgées de 17 à 19 ans, ont été interpellées dans la matinée du 17 janvier 2017 dans le cadre de l'enquête sur l'agression de policiers au cocktail Molotov à Viry-Châtillon début octobre. Des interpellations menées dans le quartier de la Grande Borne à Grigny (Essonne), à Étampes et dans une commune de Seine-et-Marne. "Cette garde vue peut durer jusqu’à 96h, car ce sont des faits commis en bande organisée", a précisé Éric Lallement, le procureur de la République d'Evry.



Le 8 octobre 2016, une quinzaine d'agresseurs avaient incendié deux voitures de police, occupées par quatre fonctionnaires de police en mission de surveillance, à proximité d'un feu rouge de la Grande Borne connu pour ses vols à la portière avec violences. Une information judiciaire avait alors été ouverte pour "tentative de meurtre sur personne dépositaire de l’autorité publique".



Trois après les faits, les interpellations de ce mardi sont les premières depuis le mois de novembre. “Je n’ai jamais dit que l'enquête piétinait, puisqu’on est sur une stratégie des petits pas”, tient à préciser Éric Lallement, bien que les enquêteurs disposaient alors de “très peu d’élément au départ”. Le procureur de la République d'Evry s’est félicité au passage d’un coup de filet de ce mardi, "sans incident" et du “travail qui a été mené pour sécuriser le quartier et éviter toute réaction au moment de l'interpellation.