Violences et haute tension hier soir avant Lyon-Besiktas

publié le 14/04/2017 à 11:23

Bagarres entre supporters, gaz lacrymogènes, charges de CRS, terrain envahi et coup d'envoi retardé: le quart de finale aller d'Europa League Lyon - Besiktas, classé à risques, a été précédé par des scènes de violence hier soir.



Ces images posent à nouveau la question de la sécurité dans le football, deux jours après l'attaque aux explosifs qui a visé le car des joueurs du Borussia Dortmund avant leur match de Ligue des champions contre Monaco.



Le match entre l'équipe française et la formation turque a débuté avec 45 minutes de retard à cause de l'envahissement de la pelouse du Parc OL par des dizaines de supporters à un quart d'heure du coup d'envoi.



Des supporters lyonnais du Virage sud ont pénétré sur la pelouse, alors désertée par les joueurs, dans la confusion générale. Selon un journaliste AFP sur place, ils voulaient se protéger des projectiles et des pétards lancés depuis le haut des tribunes.



Parallèlement, des bagarres ont opposé des fans des deux équipes dans les tribunes. Quelque 15.000 fans de Besiktas avaient fait le déplacement pour ce match.



Le président de l'OL Jean-Michel Aulas a alors pris le micro du kop pour s'adresser aux supporters lyonnais.

La police a évacué la pelouse, permettant 30 minutes plus tard l'entrée des joueurs, puis le début du match.



L'électricité est ensuite retombée durant la rencontre, qui s'est achevée sur le score de 2-1 pour Lyon grâce à deux buts dans les dernières minutes après l'ouverture du score par les Turcs dès la 15e minute.

Classé au niveau de risque le plus élevé (4 sur 4) par les autorités, ce match a eu lieu dans un contexte particulier, à trois jours d'un référendum en Turquie sur le renforcement des pouvoirs d'Erdogan.



De plus, les supporters turcs font partie des plus bouillants d'Europe et le stade de l'OL est situé à Décines, ville de la banlieue de Lyon où vit l'une des plus importantes communautés arméniennes de France.



De violents incidents avaient déjà éclaté dès le début de soirée aux abords du stade.



De premiers accrochages entre supporteurs turcs et lyonnais ont débuté dans l'après-midi sur le parvis central à la sortie du tramway conduisant au grand stade. Les CRS sont intervenus à coups de gaz lacrymogènes pour les séparer et cloisonner les deux groupes.



La préfecture du Rhône avait annoncé "un renfort de six unités de patrouilles mobiles" pour ce match. Un millier d'agents, dont des turcophones, étaient également prévus pour assurer la sécurité.



Ces images de violence rappellent dans une moindre mesure certaines scènes de l'Euro-2016 organisé l'été passé en France, lors duquel des hooligans russes avaient agressé des supporters anglais dans la rue à Marseille.

