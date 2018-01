publié le 17/01/2018 à 12:00

Les passagers du TGV entre Lille et Paris ont assisté à une scène insolite mardi 16 janvier. Leur train, parti à 13h13 et à l'arrivée normalement prévue Gare du Nord à 14h14, s'est retrouvé bloqué sur les voies peu de temps après le départ en raison d'un suicide. C'est Guillaume Pepy en personne qui les a tenus informés de la situation, rapporte France 3 Hauts-de-France.



Le PDG de la SNCF avait lui aussi pris place à bord de ce train. Et au lieu d'attendre, comme les autres voyageurs, il a décidé d'aller à leur rencontre pour leur expliquer les causes du retard. "Je suis désolé, je suis dans la même situation que vous. Si j'ai d'autres infos, je reviendrai vers vous ou le contrôleur reviendra vers vous", a indiqué Guillaume Pepy, dont l'une des interventions dans les rames a été filmée par un passager.

Une fois que le train s'est remis en route, le patron de la compagnie ferroviaire a repris la parole dans les rames, expliquant que le TGV changeait d'itinéraire. "On repart vers Lille, jusqu'à ce qu'on arrive à la bifurcation, à Arras, pour prendre la ligne normale si je puis dire. Si on attend là, ça peut durer deux ou trois heures, donc le plus sage est de rebrousser chemin", a-t-il précisé.

D'après le quotidien La Voix du Nord, le patron de la compagnie ferroviaire a prêté main-forte au personnel de bord pour distribuer des repas aux voyageurs.