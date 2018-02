Vers des suspensions de permis de conduire pour les personnes âgées ?

publié le 12/02/2018 à 10:46

Le préfet des Pyrénées-Atlantiques veut augmenter le nombre de suspensions de permis de conduire des personnes âgées, plus impliquées que les autres catégories de la population dans les accidents de voiture. Le préfet en appelle aux médecins mais aussi aux familles pour qu'elles signalent les automobilistes qui ne seraient plus en mesure de conduire.



La mesure fait débat. Dans un café palois, Mario et Jean-Pierre, qui ont tous les deux dépassé 70 ans, ne restent pas indifférents à la possible suspension de leur permis de conduire. "Je ne vois pas pourquoi on condamnerait plus les retraités que les jeunes", lance le premier. "On conduit moins vite que les jeunes", peste le second.

Au micro de RTL, le préfet, Gilbert Payet, tempère : "On comprend ces réactions, mais n'oublions pas qu'il s'agit d'abord de protéger les intéressés (...) Lorsque j'entends parler de délation, je veux quand même rappeler que les informations que nous recevons émanent le plus souvent de l'entourage de ces personnes. C'est une démarche à la fois citoyenne mais surtout une démarche de protection de l'intéressé que de le signaler à l'autorité administrative."

En 2016, un tiers des victimes de la route dans le département étaient âgées de plus de 60 ans.