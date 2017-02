L'artisan aurait dissimulé son téléphone, en mode vidéo activé, dans les toilettes auxquels avaient accès ses stagiaires, selon les informations de "La Provence".

par Clémence Bauduin publié le 11/02/2017 à 20:27

Un boulanger de 37 ans est accusé d'avoir épié et harcelé sexuellement ses deux apprenties boulangères de 17 ans. Il a été condamné à deux mois de prison avec sursis et 500 euros d'amende, jeudi 9 février par le tribunal de Carpentras, comme le rapporte La Provence. L'une des deux jeunes femmes avait retrouvé le téléphone de son maître de stage, activé en mode vidéo, dans les sanitaires de la boulangerie - située à Carpentras - en cherchant un rouleau de papier toilette. "Ce n'était pas dans le but d'obtenir des vidéos à caractère sexuel", s'est défendu le boulanger. Celui-ci affirme avoir installé ce dispositif pour surveiller les deux apprenties qui, selon lui, se rendaient trop fréquemment aux toilettes "pour surfer sur les réseaux sociaux ou jouer avec leur téléphone portable".



Au-delà de la caméra dissimulée dans les toilettes, les deux victimes affirment également avoir été les cibles de propos et de gestes pour le moins inadaptés de la part du même boulanger. Le maître de stage se permettait des questions personnelles ayant trait à leurs vies sexuelles. Outre les deux mois de sursis et l'amende de 500 euros, celui-ci a été condamné à verser 500 euros aux deux jeunes femmes, pour le préjudice moral.