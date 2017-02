Un homme de 63 ans a été arrêté après avoir harcelé pendant plus de deux ans son ex-compagne qui avait refait sa vie.

C'est l'histoire d'un chagrin d'amour qui tourne au cauchemar. Un couple de retraités vivant à Rennes a subi pendant plus de deux ans un harcèlement continu : maison vandalisée, dégradations, vols. Sans jamais savoir qui pouvait bien leur en vouloir à ce point. Jusqu'à ce que la police mette la main sur l'auteur des faits. Il s'agit de l'ancien compagnon de la femme du couple, qui ne s'est toujours par remis de leur rupture il y a 25 ans.



"Ça nous tenait vraiment à cœur de résoudre cette affaire. Depuis deux ans, ce couple de retraités vivait un vrai calvaire et n’en dormait plus. Aujourd’hui, c’est enfin terminé", expliquent les policiers dans le quotidien Ouest France, qui relate cette affaire aux proportions inattendues.



Tout commence en février 2014, quand le couple de retraités découvre la serrure de leur logement inutilisable en raison d'une dose de colle qui venait d'y être appliquée. De multiples dégradations s'enchaînent alors dans les mois suivants, avec la grille de jardin découpée, des plantes arrachées, des objets de décoration volés, des traces de peinture rouge sur le mur de la maison...

Interpellé avec un masque de Hulk sur la tête

L'inquiétude du couple grandit quand les pneus de leur voiture sont crevés à plusieurs reprises sur le parking d'un supermarché. Et surtout lorsque les retraités découvrent avec effarement un chaton mort cloué sur leur porte d'entrée. La police reçoit les plaintes du couple à chaque fois, sans jamais réussir à identifier l'auteur du harcèlement. C'est finalement grâce à des images de vidéosurveillance du parking du supermarché qu'ils vont tomber sur une piste.



Le 31 décembre dernier, un homme tente de s'introduire dans le jardin, le couple alerte les policiers qui interpellent un suspect âgé de 63 ans, qui porte un masque de Hulk. Le relevé des plaques d'immatriculation effectué avec les vidéos du parking du supermarché permet alors de confirmer l'identité du harceleur. Il s'agit bien de l'ancien compagnon de la femme du couple, "toujours fou d'elle" selon les policiers. L'amoureux éconduit, qui vit à Tours, n'a pas hésité à faire de nombreux allers-retours jusqu'à Rennes pour multiplier ses actions. D'après Ouest France, son ex-compagne, qui n'avait plus de nouvelle, le croyait mort...