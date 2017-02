La fillette, âgée de 3 ans et demi, a pu être sauvée par le grand-père alors présent sur les lieux du drame.

Un homme de 45 ans a mortellement poignardé vendredi 10 février sa compagne, dont il était séparé depuis une quinzaine de jours, en présence de leur fillette, avant de se suicider à Maison-lès-Chaource (Aube), a-t-on appris de source judiciaire. "C'est un contexte de séparation : la maman a remis la fillette au papa, s'en est suivi une dispute. Celui-ci a poursuivi sa compagne qui quittait la maison, il l'a poignardée avant de se retrancher à son domicile", a dit à le procureur de Troyes Olivier Caracotch.



"Il s'est suicidé. La fillette, âgée de 3 ans et demi, est saine et sauve", a-t-il ajouté. Le meurtre de la mère, une caissière âgée de 37 ans qui était repartie vivre chez ses parents, a eu lieu vers 13 heures. Le père, un employé agricole, habitant dans un pavillon de ce village situé à 40 minutes de Troyes, "était un peu à la dérive ces derniers temps dans ce contexte de séparation", a précisé Olivier Caracotch.



La fillette a été sauvée par "le grand-père qui était présent et qui l'a vite écartée des lieux", a dit Olivier Caracotch. Une autopsie des deux corps va être réalisée, selon la même source.