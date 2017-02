publié le 19/02/2017 à 15:14

Trois mille bouteilles de gaz ont explosé le 17 février dans un entrepôt situé à Jonquières, à 30 kilomètres au nord d'Avignon. C'est un incendie qui a provoqué cette catastrophe. Il n'y a pas eu de victimes mais d'importants dégâts. Plus de 24 heures après la série d'explosions, aucune hypothèse, la piste accidentelle comme la piste intentionnelle, n'est écartée par le procureur de la République de Carpentras.



On sait en revanche avec certitude que le site était suivi par la Dreal, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Des travaux de conformités avaient été demandés en 2010. Ils ont été effectués en 2011. Tout était en règle selon le sous préfet de Carpentras Jean-François Moniotte. "C'est un site qui a été sous déclaration, il y a eu des inspections qui ont eu lieu au cours des dernières années. Le dépôt était parfaitement identifié. Il y avait des échanges entre la Dreal et l'exploitant en 2015-2016 sur la mise en place de télésurveillance."

Le dépôt est totalement calciné, des pieds de vignes ont même été détruits à proximité immédiate. Des éclats de bouteilles de gaz ont été retrouvés à près de 600 mètres autour du lieu. Les enquêteurs expliquent que les constatations risquent d'être longues. Les techniciens du laboratoire de police scientifique interrégional, basé à Marseille, vont encore effectuer des relevés dimanche 19 février. Les auditions des riverains et des dirigeants de l'entreprise ont elles aussi débuté.

