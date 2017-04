publié le 24/04/2017 à 23:59

Une collision entre un bus transportant une quarantaine de lycéens et un poids lourd a fait de nombreux blessés, lundi 24 avril sur l'autoroute A8 dans le Var. Le conducteur du car a été grièvement blessé et onze adolescents plus légèrement touchés, a-t-on appris auprès des secours.



L'accident a eu lieu vers 21h15 au niveau du Cannet des Maures, en direction d'Aix-en-Provence, a précisé la préfecture de la zone de défense et de sécurité sud. La préfecture précise que l'accident implique un poids lourd et "un bus transportant 47 lycéens". Les opérations de secours étaient encore en cours à 23 heures, mobilisant 42 sauveteurs. Ces derniers s'affairent à mettre à l'abri le plus rapidement possible les jeunes passagers.

Deux adultes accompagnateurs ont également été légèrement blessés. Les circonstances de l'accident, sur lequel la préfecture du Var ne souhaitait pas communiquer dans l'immédiat, n'ont pas été précisées. L'autoroute A8, en provenance de l'Italie et à destination d'Aix-en-Provence a été coupée au niveau de l'accident et des déviations mises en place.