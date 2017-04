Un homme meurt en voulant échapper à la course folle de son camion

publié le 08/04/2017 à 19:03

Un homme est décédé en essayant de survivre à son camion, ce samedi 8 avril dans les Pyrénées-Orientales. Tandis que les freins de son véhicule ont lâché, le conducteur, paniqué, a voulu sauter de sa cabine pour s'en extraire et essayer de sauver sa vie. Mais il s'est trouvé coincé entre la paroi rocheuse qui longe la nationale 116, "dans la descente entre Thuès et Olette", explique France Bleu qui relaie l'information.



Le terrible accident s'est produit aux alentours de 9 heures du matin. Le camion, dont les freins ne répondaient plus, "a traversé les voies et s'est encastré dans les rochers". Le conducteur "a été traîné sur plusieurs mètres", explique France Bleu Roussillon. Le bilan tragique aurait pu s'alourdir encore si un véhicule s'était présenté en face au même moment, ce qui n'a heureusement pas été le cas.