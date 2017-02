publié le 28/02/2017 à 13:36

Un homme âgé de 48 ans et porté disparu depuis plusieurs jours a été retrouvé lundi 27 février dans l'après-midi, vers 16 heures, dans une retenue d'eau du Vaucluse, près de la commune de Plan-de-la-Tour. C'est la brigade nautique de Roquebrune-les-Issambres qui effectuait une reconnaissance dans ce plan d'eau, qui a retrouvé le corps de l'homme qui faisait l'objet de recherches après sa disparition jugée inquiétante, rapporte Europe 1.



L'homme a été retrouvé ligoté dans une bâche, lesté au fond du plan d'eau et présente une blessure par arme à feu au visage, selon une source proche de l'enquête. Aucun doute pour les enquêteurs qui s'orientent sur la piste d'un meurtre. Selon les premiers éléments, la victime n'était pas connue de la police et de la gendarmerie.

Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte et a été confiée aux gendarmes de la section de recherches de Marseille.