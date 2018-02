Var : la police saisit plus de 150 kilos de cannabis dans une villa

publié le 03/02/2018 à 22:15

Dans une villa de Saint-Cyr-sur-Mer, la police judicaire de Toulon a découvert près d'un million d'euros caché dans le jardin ainsi que de nombreuses armes. La maison servait apparemment de base arrière à un réseau de trafiquants et onze personnes ont été interpellées.



La villa était louée sous un faux nom par le chef présumé de ce réseau depuis plus d'un an. Un homme d'une cinquantaine d'année, déjà fiché, et interpellé lundi avec son fils de 23 ans.

À l'intérieur de la bâtisse, les policiers ont découvert 155 kilos de résine de cannabis, un kilo de cocaïne, 9 armes de poings, un fusil à pompe et 9 kalachnikov. L'équipement traditionnel des réseaux de trafiquants désormais, autant pour dissuader que pour éliminer les concurrents.



Après une fouille minutieuse de la maison, les policiers vont même ramener un petit tractopelle et découvrir enterré dans le jardin, surprise, 800.000 euros en petites coupures. C'est l'aboutissement d'une enquête de plusieurs mois, d'autres membres présumés du réseau ont été interpellés ces derniers jours, certains sont toujours en garde à vue. L'équipe de dealers, planquée à la campagne et qui alimentait vraisemblablement les cités de la Seyne-sur-Mer, juste à côté de Toulon.