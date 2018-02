Natalie Wood et Robert Wagner en 1972 à bord du Queen Elizabeth II (illustration)

et AFP

publié le 02/02/2018 à 17:31

Natalie Wood a-t-elle été assassinée par son mari ? De nouveaux témoignages sont venus apporter un nouvel éclairage sur la mort de cette star hollywoodienne, dont le décès, il y a bientôt 37 ans, reste un mystère.



L'inoubliable Maria de West Side Story est décédée le 29 novembre 1981, à l'âge de 43 ans. Elle est morte noyée près de l'île Catalina, dans la baie de Los Angeles (États-Unis), alors qu'elle fêtait thanksgiving avec son mari Robert Wagner et l'acteur Christopher Walken sur un bateau.

Dans un premier temps, la police avait conclu à un accident, mais un nouveau témoignage de Dennis Davern, capitaine du yacht, a conduit les autorités à rouvrir l'enquête en 2011. Ce dernier accuse Robert Wagner d'avoir attendu près d'une heure avant d'appeler les secours, lorsque sa femme n'a plus été vue sur le bateau. La cause du décès avait alors été requalifiée en "noyade et autres facteurs indéterminés".

De nouveaux témoignages

Un nouveau rapport médico-légal révélé en 2013 explique que les passagers du bateau étaient saouls ce soir-là. Il signale également la présence d'ecchymoses sur le corps de Natalie Wood, relançant les suspicions d'une éventuelle dispute avec son mari.



La police de Los Angeles a annoncé jeudi 1er février être en possession de nouveaux témoignages sur la nuit du décès, et Robert Wagner a été désigné comme "personne d'intérêt" dans l'enquête.



Des témoins affirment avoir entendu des disputes, depuis la cabine du couple et à l'arrière du bateau. Une version qui diffère de celle soutenue par les passagers du yacht. La mort de Natalie Wood est désormais qualifiée de "suspecte", mais la police indique néanmoins ne pas avoir suffisamment d'éléments pour procéder à une arrestation. Robert Wagner a refusé de répondre aux enquêteurs à la réouverture du dossier, estimant avoir déjà donné suite à toutes les questions.