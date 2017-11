publié le 15/11/2017 à 08:19

Il n'y a pas d'urgence sanitaire selon l'Agence Régionale de Santé (ARS), pourtant, l'organisme préconise de fermer l'établissement. Les 650 élèves du collège Saint-Exupéry de Vincennes dans le Val-de-Marne vont donc devoir être délocalisés un peu partout dans le département. Cette proposition du conseil départemental ne passe pas pour les parents.



"Nous refusons que nos enfants soient envoyés à Vitry-sur-Seine ou à la Varrenne avec des temps de trajets de 1h30 l'allé, 1h30 retour," proteste un parent dans un mégaphone. Mardi 14 novembre, une dizaine de parents étaient réunis pour contester ces délocalisations. Ils ne comprennent pas la décision prise dans l'urgence et sans concertation.

Pour Marie, dont les enfants sont scolarisés en sixième, "si nos enfants sont en danger soit, on l'entend parfaitement, mais la solution qui nous est imposée est absolument inacceptable. Nos enfants ne vont pas aller tous les matins et revenir tous les soirs en car avec des heures et des heures de trajet par jour."



Selon l'ARS, "la présence de solvants chlorés, le tétrachloroéthylène (PCE) et le trichloroéthylène (TCE), liés à une activité industrielle présente sur le site de 1900 à 1970" a été révélée. La fermeture de ces locaux va s’accompagner de "travaux pour éliminer la source de pollution" explique l'organisme. Les parents et les enfants devront donc s'adapter jusqu'à l'ouverture d'un collège provisoire à Vincennes à la rentrée de septembre 2018.