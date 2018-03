publié le 31/08/2016 à 09:24

La rentrée a lieu le 1er septembre, mais c'est bel et bien la date des prochaines vacances qui pose déjà problème. Cette année, les premières vacances scolaires, celles de la Toussaint, auront lieu du mercredi 19 octobre au soir au jeudi 3 novembre au matin. Le calendrier est loin de faire l'unanimité auprès des parents et des professionnels de l'hôtellerie. "Je comprends les difficultés que les parents et même les organismes de tourisme peuvent ressentir à cet égard mais, vraiment, l'exercice de confectionner un calendrier scolaire sur plusieurs années est tout sauf simple", a réagi la ministre.



"Nous avons voulu préserver en semaines entières les vacances de Noël, d'hiver et du printemps. À chaque fois, ce seront quinze jours qui suivent bien deux semaines entières", justifie-t-elle. Or, pour pouvoir tenir cela, et avoir une rentrée qui se déroule le 1er septembre, on était obligés de céder sur ce point." La problématique rencontrée pour ces vacances de la Toussaint s'explique également par un souci de contournement du mardi 1er novembre, jour férié. "Les enfants seraient rentrés à l'école le lundi, auraient fait une journée de scolarité et seraient repartis pour un jour férié", détaille Najat Vallaud-Belkacem.

Respecter au mieux le rythme des enfants

Via ce découpage "étrange", en milieu de semaine, l'Éducation nationale entend respecter au mieux le rythme des enfants. En effet, cela permet de ne pas dépasser les 7 semaines de cours après la rentrée, ayant lieu le jeudi 1er septembre. Un choix qui n'a pas convaincu les parents d'élèves et le secteur de l'hôtellerie. "Ce calendrier ne prend absolument pas en compte les besoins et les difficultés des familles qui devront poser des RTT supplémentaires pour garder leurs enfants en milieu de semaine ou trouver une solution de garde en milieu de semaine", a confié Lilianna Moyano, la présidente de la FCPE, au Figaro.

Du côté de l'hôtellerie, on ne cache pas non plus son incompréhension. "C'est un non-sens de par la durée des locations, qui sont gérées du samedi au samedi. C'est également un non-sens par rapport aux transports", a jugé Thierry Grégoire, membre de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH), au micro d'Europe 1. Au micro de RTL mercredi 31 août, la ministre estime que ces contestations n'ont plus lieu d'être. Elle insiste par ailleurs pour ne plus considérer la réforme du collège, amorcée dès le 1er septembre, comme un simple projet, puisque celle-ci "devient réalité en cette rentrée".





Le Syndicat national des enseignements de second degré (SNES) appelle à la grève le 8 septembre, une semaine jour pour jour après la rentrée, pour contester cette réforme. "Un choix d'organisation syndicale",selon Najat Vallaud-Belkacem. Celle-ci rappelle qu'"il s'agit d'une organisation syndicale parmi d'autres" et préfère souligner l'enthousiasme de certains enseignants sur la question de cette réforme, pourtant contestée en cette fin de vacances par de nombreux parents d'élèves.