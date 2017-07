Pourquoi le camping 5 étoiles est-il aussi plébiscité ?

publié le 02/07/2017 à 09:30

De plus en plus de vacanciers choisissent de passer leurs congés d'été dans des campings de luxe. On en compte près de 200 en France contre une poignée encore il y a seulement cinq ans. À Biscarrosse (Landes), un immense camping de 17 hectares est en capacité d'accueillir jusqu'à 3.500 résidents. La visite commence sur une grande allée, entourée de palmiers. "Là, on est vraiment au cœur du village", explique Myriam Padellec, directrice de l'établissement. Mini-golf, bassins chauffés, piscine olympique, rivière balnéo, aire de jeux, parcours de santé de 980 mètres... Il y en a pour tous les goûts.



La clientèle de ces campings, qui ressemblent à des résidences de vacances d'un bon standing, recherchent le maximum de bien-être. D'où la possibilité pour les vacanciers d'accéder à un espace hammam installé au cœur du camping. Sept personnes y travaillent quotidiennement. "Les soins commencent à partir de 15 euros. Au niveau des produits, il y en a pour tout le monde", garantit Manon, l'esthéticienne.

Alors que les vacances scolaires débutent officiellement le 7 juillet, Myriam Padellec est sur les starting-bloks. "C'est beaucoup de stress, on a beaucoup de pression parce que c'est un gros challenge de réussir les vacances de nos clients." Quant aux prix, il faut compter 1.200 euros la semaine dans un mobil-home pour quatre personnes. C'est 700 euros pour un emplacement pour tentes.