Une société teste une nouvelle méthode de comptage des manifestants

publié le 17/11/2017 à 12:22

Jeudi 16 novembre se tenait la quatrième journée de mobilisation contre les réformes d'Emmanuel Macron, et plus particulièrement contre la réforme du Code du travail. Une journée où la mobilisation a été plus faible qu'au cours des trois premières. À Paris, les manifestants étaient 8.000, selon la préfecture de police, et 40.000 selon la CGT, qui avait appelé à la mobilisation.



Régulièrement, les différentes estimations données diffèrent. Pour être plus précis, une société spécialisée a décidé de tester une nouvelle méthode de comptage. Elle l'a d'ailleurs testée jeudi 16 novembre avec le cortège parisien.

Installées au troisième étage d'une chambre d'hôtel donnant directement sur la manifestation, deux caméras dotées de capteurs sont aux fenêtres. Derrière, deux personnes sont en charge du comptage, devant leur ordinateur. Le cortège défile sur leur écran, coupé par une ligne virtuelle.

Un comptage manuel pour déterminer la marge d'erreur

"À chaque fois que quelqu'un traverse cette ligne, le capteur considère qu'une personne est passée", explique à RTL Jocelyn Munose, du cabinet Occurence. Pour éviter au maximum les erreurs, un comptage manuel est également réalisé. Quatre séquences de trente secondes sont regardées à nouveau et comptées manuellement, "pour déterminer la marge d'erreur", détaille Jocelyn Munose.



Quinze minutes après la fin de la manifestation, le verdict est rendu. La société dénombre 8.256 personnes pour le cortège parisien du 16 novembre. Un chiffre quasiment identique à celui donné par la préfecture de police, alors que la CGT en a revendiqué 40.000 soit cinq fois plus.