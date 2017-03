Un crâne de Tricératops vendu à 177.800 euros

publié le 09/03/2017 à 13:45

Le crâne de dinosaure était la star de la vente aux enchères de Binoche et Giquello organisée à Drouot (Paris), mardi 7 mars. Ce spécimen, estimé entre 100.000 et 120.000 euros, a été vendu pour la somme de 177.800 euros.



Ce crâne de Tricératops est complet à 75%. Sa restauration s'est étendue sur 6 mois et les parties manquantes ont été rétablies grâce à l'utilisation de fragments d'autres squelettes de Tricératops. Le spécimen de Binoche et Giquello appartient à un dinosaure adulte qui mesurerait environ 8 mètres de longueur et dont le poids serait d'environ de 9 tonnes.

Le tricératops est l'un des dinosaures les plus connus. Il a été l'un des derniers dinosaures à disparaître. Il vivait en troupeaux et son aire de répartition s'étendait aux États-Unis (Colorado, Dakota du Sud, Wyoming, Montana) mais aussi au Canada (Saskatchewan, Alberta).



Les 5.000 visiteurs de cette exposition ont aussi pu admirer une météorite de 35 kg, estimée entre 9.000 et 12.000 euros et vendue à 36.830 euros. Ils ont aussi pu découvrir, entre autres, un tigre naturalisé adjugé à 19.050 euros et de nombreux poissons fossilisés.