publié le 08/03/2017 à 09:25

Métro, boulot, dodo. Mais avez-vous déjà fait attention aux noms des stations de métro ? Si les parisiens en connaissent une grosse partie, ont-ils pensé à jeter un coup d’œil à la répartition des noms de stations selon par sexe ? Car en y regardant de plus près on s'aperçoit que le Métropolitain peine à faire preuve de parité dans l’attribution des noms de ses arrêts.



Ainsi, sur les 302 stations du métro parisien, seulement trois portent le nom d'une femme. Par ailleurs, si 3% des stations ont une consonance féminine, elles désignent le plus souvent un groupe de femmes ou un couple. Seule la station Louise Michel (du nom d'une féministe anarchique), sur la ligne 3, est dédiée à une femme, seule et unique. Par exemple, Marie Curie n'existe sur la ligne 7 qu'accompagnée de son mari Pierre.

Stations féminines ou féminisées du métro parisien

- Pierre et Marie Curie, sur la ligne 7. Le célèbre couple à avoir reçu en 1903 la moitié du prix Nobel de physique pour leurs recherches sur les radiations.

- Barbès-Rochechouart sur les lignes 2 et 4. Marguerite Rochechouart de Montpipeau, fut la 43ème abbesse de Montmartre.



- Chardon Lagache sur la ligne 10. Un couple qui a ouvert dans le 16ème arrondissement de la capitale, une maison de retraite pour personnes défavorisées.



- Madeleine, sur les lignes 8, 12 et 14. Porte le nom de l’Église de la Madeleine au centre de la place, mais aussi au gâteau inventé en 1945 par la cuisinière Madeleine Paulmier rendu célèbre par Marcel Proust.





- Les Abbesses, sur la ligne 12. Cette station rend hommage aux Abbesses de l'abbaye des Dames de Montmartre.



- Filles du Calvaire, sur la ligne 8. Ces filles, nommées aussi, les Bénédictines de Notre-Dame de Calvaire sont une congrégation religieuse de la famille bénédictine fondée en 1617 par Antoinette d'Orléans-Longueville.



Mais il n'y a pas que le métro qui peine à atteindre un semblant de parité. Les rues parisiennes, les boudes aussi. Seuls 3% des rues portent des noms féminins. Selon Anne Hidalgo qui essaie de féminiser les lieux publics de la ville, depuis le début de son mandat, il s'agit là d'une faute ancienne, à l'époque où l'égalité homme/femme était moins présente qu'aujourd'hui.





Le mercredi 8 mars, pour la journée de la femme, le ministère du droit des femmes publie sur son site "Métroféminin", une carte du métro parisien entièrement revisité par l'artiste Sylvia Radelli. Elle a remplacé cent stations par le nom de femmes illustres comme Nina Simone ou Edith Piaf.

La carte du métro parisien revisitée par l'artiste Sylvie Radelli pour la journée de la femme, le 8 mars 2017

Pour Ada Lovelace, changez à Simone Veil : découvrez le plan de métro revisité par Silvia Radelli #PrenonsLaRue

¿ https://t.co/SCR02XPCOD pic.twitter.com/hJ7SmGpqoY — Ministère FEDDF (@Min_FEDDF) 6 mars 2017

La rédaction vous recommande