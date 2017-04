Mélenchon a-t-il raison de dire que "60% des Français n'ont pas de religion" ?

publié le 05/04/2017 à 15:41

La phrase est sortie alors que Jean-Luc Mélenchon s'écharpait avec Marine Le Pen au sujet de la laïcité, sur le plateau du Grand Débat du 4 avril, organisé par BFMTV et CNews. La candidate frontiste faisait valoir que la protection du patrimoine religieux était "essentielle" à ses yeux, et que les mairies devaient avoir la possibilité d'installer des crèches dans leur enceinte à la période de Noël. Une prérogative qui a d'ailleurs été jugée illégale par la cour administrative d'appel de Montpellier à propos de la mairie de Béziers, le jour-même du débat.



"Vous voulez mettre des symboles religieux dans les mairies, c'est ça votre laïcité ?" a lancé le candidat de La France Insoumise. "60% des Français n'ont pas de religion, fichez-nous la paix avec la religion", a-t-il asséné à son adversaire. Un chiffre qui, à première vue peut surprendre. Car aucun étude statistique officielle ne peut être réalisée sur l'appartenance religieuse des Français, au même titre que les statistiques ethniques. C'est tout simplement interdit par la loi.

S'en remettre aux sondages

Pour avancer ce chiffre, Jean-Luc Mélenchon s'appuie sur des études réalisées par des instituts de sondage, qui donnent un aperçu de la pratique religieuse des Français. Des chiffres qui tendraient davantage vers une "non-pratique" donc. Selon une étude réalisée en 2012 par l'association de sondages WIN/Gallup International et mentionnée par Le Monde, 63% des Français ne s'apparentent à aucune religion - ce qui diffère de l'athéisme - et seulement 37% d'entre eux se déclarent religieux.

L'étude avait été menée dans 57 autres pays et plus de 50.000 personnes y avaient répondu. À l'aune de ces résultats, la France se placerait en quatrième position derrière la Chine, le Japon et la République tchèque en termes de population athée. En 2010, l'Eurobaromètre avait de son côté établi que 40% des Français se considéraient comme athés et que près de 70% ne s'identifiaient à aucune religion. Des chiffres assez proches de ceux donnés par Jean-Luc Mélenchon et qui tendent à faire mentir le surnom de "fille aînée de l'Église", autrefois attribué à l'Hexagone.