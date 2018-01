publié le 02/01/2018 à 18:57

C'est une mesure historique. Avant la fin de l'année 2018, plusieurs prisons devraient équiper toutes leurs cellules d'un téléphone fixe, conformément à la décision prise par le ministère de la Justice. Celui-ci permettra aux détenus d'avoir un lien avec leur entourage à n'importe quelle heure du jour et de la nuit.



Damien Pellen, directeur de prison et premier secrétaire du syndicat national des directeurs pénitentiaires (SNDP, ndlr) a accueilli la nouvelle avec enthousiasme. "C'est une nécessité. L'administration pénitentiaire s'adapte à la technologie mais s'attache aussi à l'importance de ne pas exclure le détenu de la vie extérieure. C'est bien de permettre un lien entre la prison et la société civile, parce que je rappelle que le détenu sortira un jour de prison, et donc retournera dans la société", a-t-il expliqué.

Damien Pellen rappelle également que les conversations seront écoutées par les agents de l'administration pénitentiaire, mais pas toutes. "Les conversations avec les avocats et certaines associations comme celles luttant contre l'alcoolisme ne pourront pas l'être".

L'objectif de cette mesure est également de lutter contre la prolifération de téléphones portables, interdits dans les prisons. Mais le directeur de prison ne se fait pas d'illusion : "Bien sûr on n'est pas à l'abri de gens qui veulent poursuivre leurs communications de manière non-contrôlées, mais on continuera de prôner une interdiction des téléphones portables", a-t-il assuré.