Un syndicat de policiers réclame une plainte contre Mathieu Kassovitz

publié le 27/12/2017 à 20:10

L'opération de police à l'hôpital Saint-Jacques (Loire-Atlantique) n'a pas fini de faire parler d'elle. Le syndicat Unité SGP Police-FO a écrit ce mercredi 27 décembre une lettre au ministère de l'Intérieur, comme indiqué par LCI, afin que ce dernier porte plainte contre le réalisateur Mathieu Kassovitz accusé d'"injurier les fonctionnaires de police".



Pour rappel, tout commence le 23 décembre dernier sur le compte @PoliceNat44, qui publie un message au sujet d'une opération de police dans l'hôpital Saint-Jacques à Rezé (Loire-Atlantique).

[#Opération]de sécurisation & de recherche de stupéfiants à l’hôpital St Jacques à #REZE - 24 policiers mobilisés ¿¿10 personnes+3 bâtiments contrôlés avec l'appui de 2 chiens stup ¿ - 7gr de résine découverts dans la chambre d'1 patient ¿ belle collaboration avec @CHUnantes pic.twitter.com/xnpfoAITsP — Police Nationale 44 (@PoliceNat44) 23 décembre 2017

"Opération de sécurisation et de recherche de stupéfiants", peut-on lire dans ce tweet des forces de l'ordre, qui précisent que vingt-quatre policiers ont été mobilisés ainsi que deux chiens "anti-stups". Pour une saisie finale de 7 grammes de résine de cannabis.

Le syndicat dénonce des "propos intolérables"

C'est cette disproportion apparente entre le nombre de personnes déployées pour l'opération et la saisie réalisée qui va être dans un premier temps l'objet des railleries de plusieurs internautes. On rit ici de la maigre saisie de drogue, on critique là la "grande priorité" de "fouiller des hôpitaux".



Mathieu Kassovitz va pour sa part partager ce message sur Twitter : "Bande de batards. 7g !!! 24 policiers !!!!! Vous êtes une belle bande de bon à rien Police Nationale".

[Info @LCI] Tweet de M. Kassovitz contre la police : le syndicat Unité SGP Police-FO écrit au ministre de l'Intérieur pour lui demander de porter plainte contre l'acteur pic.twitter.com/DjBrvR2nMx — William Molinié (@WilliamMolinie) 27 décembre 2017

Le syndicat Unité SGP Police-FO, qui précise que le tweet de la Police Nationale avait pour but de "valoriser la collaboration entre les services hospitaliers et la police nationale", s'indigne du tweet du réalisateur : "Nous ne pouvons accepter que certains se permettent d'injurier les fonctionnaires de police", peut-on lire.



Et de s'adresser à Gérard Collomb : "Je vous demande, au nom du respect de tous les policiers, (...) qu'une plainte soit déposée contre l'auteur de ces propos intolérables". Ni le ministère de l'Intérieur ni le réalisateur n'ont réagi à cette lettre au moment de l'écriture de cet article.