Un prêtre intégriste condamné pour le viol de deux femmes

publié le 06/05/2017 à 13:48

Sous ses cheveux gris, ses lunettes et sa mise austère, Christophe Roisnel a assuré par la voix de son avocat qu’il ne voulait pas de mal à ses victimes, bien au contraire. Cet ancien prêtre de 43 ans a pourtant été condamné à 16 ans de réclusion pour avoir violé une institutrice, aujourd’hui âgée de 36 ans, et une de ses amies de 30 ans, entre 2009 et 2010.



Le condamné avait été ordonné en 2002 la Fraternité de Saint-Pie X, une société de prêtres intégristes non reconnue par l’Église. Les faits se sont produits alors qu’il dirigeait l’école privée Notre-Dame de la Sablonnière, à Goussonville (Yvelines). Christophe Roisnel aurait usé de "son emprise spirituelle" pour profiter d’une institutrice, d’un de ses amies, et d’une troisième femme considérée trop fragile pour porter l’affaire devant la justice”, rapporte Le Parisien.

En prétendant leur infligeant une thérapie contre des abus sexuels, l’ecclésiaste leur a fait subir des relations et des attouchements sexuels. Les victimes l’accusent également de s’être adonné à de véritables actes de torture, en les violant avec un gant de crin, une brosse à dents, des ciseaux ou des aiguilles à tricoter. La cour d’assises des Yvelines n’a pas pu établir sa culpabilité sur ces accusations cependant.