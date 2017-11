Un policier et une institutrice mis en examen pour soupçons de pédophilie

publié le 17/11/2017 à 05:33

À l'origine, c'est un signalement d'Europol, l’agence européenne de répression de la criminalité, qui a permis de retrouver leur trace. Des individus ont été identifiés en Europe, comme procédant à de multiples téléchargements ou diffusion de photos à caractère pédopornographique. Et parmi ces personnes dont l'adresse IP a pu être remontée, se trouve un couple vivant au Pas-de-Calais, relate La Voix du Nord. Il s'agit d'un policier lensois et d'une institutrice en classe de CP près d'Arras.



Les premiers éléments de l'enquête font état d'une quantité importante de photos d'enfants dans des mises en scène pornographiques, dans l'ordinateur du policier. Figureraient notamment de nombreux mineurs étrangers, et ce, depuis plusieurs années. En outre de multiples fichiers pourraient également se trouver dans un ordinateur crypté, rapporte La Voix du Nord.

Le policier aurait reconnu être un pédophile

Le couple a été interpellé et placé en garde à vue le 26 septembre, et le policier aurait reconnu être un pédophile. Mais il aurait également ajouté avoir pensé à se faire soigner, sans toutefois entamer des démarches en ce sens. L'institutrice de son côté aurait affirmé avoir agi de la sorte par amour pour son compagnon, indique toujours le quotidien.



D'après les enquêteurs, un vaste travail doit encore être mené dans l'entourage du couple pour déterminer si des enfants ont pu être abusés en France. Une nièce aurait témoigné en ce sens. Mais le couple s'est également rendu à plusieurs reprises en Thaïlande et au Cambodge. De fait, une commission rogatoire internationale devait être délivrée pour déterminer avec précision la nature des faits qui s'y sont produits.



À ce stade, le couple a été mis en examen pour avoir eu recours à des prostituées mineures. Le policier se trouve actuellement en détention provisoire, tandis que sa compagne est libre mais a été suspendue de ses fonctions.