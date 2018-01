publié le 14/01/2018 à 20:46

Acquérir un ordinateur d'occasion peut conduire à d'effrayantes découvertes. Un Bordelais avait trouvé en 2016, sur un PC acheté auprès d'un jeune Montpelliérain, des images et films à caractère pédopornographique. Les investigations menées depuis octobre 2017 par les policiers montpelliérains ont permis d'interpeller le détenteur présumé de ces fichiers, qui n'est autre que l'ancien propriétaire de l'ordinateur, comme le raconte Le Midi Libre.



Une trentaine de films et une quarantaine d'images pédopornographiques avaient étaient découvertes sur le disque dur de l'ordinateur d'occasion. Ces films mettaient en scène des fillettes "de 6 à 10 ans", explique le quotidien. Le suspect, âgé de 24 ans, s'est justifié en expliquant qu'il s'était progressivement lassé des films pornographiques classiques et qu'il avait pour cette raison basculé dans le visionnage de films impliquant des fillettes.

L'homme a, depuis, été placé en garde à vue et déféré devant le parquet. Lors de la perquisition de son appartement, les enquêteurs ont découvert "un second ordinateur, lui aussi porteur de fichiers illicites" : "une page entière de clichés, six films et de multiples connections à des sites pédopornographiques", détaille Le Midi Libre.