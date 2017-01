Un collectif réclame trois débats télévisés à chaque tour de la Présidentielle

INVITÉ RTL -Alexandre Malafaye est le président du think thank "Synopia" qui demande au CSA trois débats télévisés entre les candidats lors de chaque tour de l'élection Présidentielle.

Un collectif demande au CSA l'organisation de trois débats télévisés entre les candidats lors de chaque tour de l’élection Présidentielle et non plus le traditionnel débat unique et habituel avec uniquement les deux finalistes du second tour. Alexandre Malafaye président du think tank "Synopia" se fonde sur le succès de ces débats en série lors de la primaire de droite, en attendant celle de gauche.



Le président de ce think thank affirme qu'il est temps de moderniser le régime de l'ORTF "qui avait instauré la coutume d'une seul débat entre les deux tours en 1974". Un seul débat des finalistes entre les deux tours est jugé "insuffisant" pour Alexandre Malafaye.



Il ajoute qu'il y a un vrai "engouement des Français pour ce type d'émission qui sont sérieuses mais finalement très pédagogues et qui mettent l'ensemble des candidats sur un même plan". Alors que les Français se disent saturés par les politiques, les débats de la primaire de la droite ont connu de bonnes audiences et ces débats "'sont un très bon moyen de confronter la démocratie, et confronter les candidats de la manière la plus neutre".



Pour le président de "Synopia" les Français ne veulent plus d'une confrontation entre deux candidats "ou l'un doit mettre l'autre KO" et ajoute "que les Français ne veulent plus de cette politique spectacle".