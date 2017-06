publié le 15/06/2017 à 14:52

L'inconscience de parents éméchés a provoqué un drame de la route le week-end dernier dans les Bouches-du-Rhône. Un couple, qui avait trop bu au cours de la soirée entre samedi 10 et dimanche 11 juin, a décidé de confier le volant de leur voiture à leur adolescent de 14 ans. Après seulement quelques mètres, le jeune garçon a provoqué un accident mortel.



La collision avec un véhicule venant en sens inverse s'est produite vers 4 heures du matin dimanche, sur une route départementale près de Châteaurenard, au sud d'Avignon. Le couple d'origine espagnole, le beau-père et la mère, venus dans la région pour effectuer un travail saisonnier, rentrait à leur domicile, accompagné d'un nourrisson et de l'adolescent.

Selon les premiers éléments de l'enquête, confirmant une information de La Provence, le beau-père s'est installé sur le siège passager et la mère, avec le nourrisson à l'arrière. Peu après, l'adolescent a percuté de plein fouet un véhicule venant en sens inverse. La conductrice, une femme de 59 ans, est morte sur le coup. Le nourrisson a été transporté dans un hôpital marseillais, entre la vie et la mort. Les parents et l'adolescent ont été plus légèrement blessés.



Le procureur de Tarascon, Patrick Desjardins, a demandé la mise en examen de l'adolescent pour "homicide involontaire par imprudence et sans permis de conduire" et son placement en foyer sous contrôle judiciaire. Il a également demandé la mise en examen des parents pour "homicide involontaire par manquement délibéré à une obligation de sécurité".