Âgée de 20 ans, la jeune femme est décédée avant d'arriver aux urgences, malgré les tentatives de réanimation des secours.

Une jeune femme de 20 ans est morte, dimanche 12 février à Châteaurenard, dans les Bouches-du-Rhône. Touchée par une balle au niveau de l'abdomen, aux alentours de 17h30, elle a été conduite aux urgences de l'hôpital d'Avignon. Les secours, qui ont pris en charge la jeune fille pendant le trajet la conduisant aux urgences, ne sont pas parvenus à la ranimer. Elle est décédée avant son arrivée, rapporte France 3 Provence-Alpes-Côte-d'Azur.



Si les circonstances du drame sont pour l'heure très floues, les enquêteurs semblent privilégier la thèse d'un différend entre deux personnes qui se connaissaient, même s'ils n'excluent aucune piste. "On n'exclut aucune piste si ce n'est la thèse d'un tir de chasseur comme on a voulu nous le faire croire dans un premier temps. On est sur l'hypothèse de personnes qui se connaissaient", a confié Patrick Desjardins, le procureur de la République de Tarascon, cité par La Provence.



Les faits se seraient produit au Grand-Quartier, rapporte également le quotidien régional, qui explique que les secours auraient été alertés par une autre jeune fille. La victime, née en décembre 1996, est originaire de Mulhouse et habitait vraisemblablement dans la région.