Seconde Guerre mondiale : l'histoire du débarquement racontée par une veste

publié le 31/12/2017 à 11:11

Glissée parmi les vêtements anonymes d'une brocante normande, une petite veste se démarque. Figure sur ce treillis militaire l'insigne de la 82e Airborne, mythique régiment de parachutistes américains. Arnaud Digar, collectionneur français et passionné d'histoire, l'a déniché en 2013. Le premier de ses constats : il est authentique. Pour preuve, l'acheteur a découvert un nom sur le col, John Lang, ainsi qu'un matricule.



Une obsession va naître chez le collectionneur : retrouver le GI qui portait cette veste lors du débarquement de Normandie et a sûrement participé au débarquement. Peut-être a-t-il sauté sur Sainte-Mère-Église en juin 1944, fameux village où le parachutiste John Steele est resté accroché au clocher. Il y a fort à parier que John Lang était l'un de ses compagnons. Les recherches mènent logiquement le collectionneur français de l'autre côté de l'Atlantique.

John Lang est mon père Un sénateur américain Partager la citation





Ce dernier se heurte à moult difficultés. Et pour cause, la plupart des archives sur les soldats de la 82e ont disparu, brûlés par des incendies. Pour ne rien arranger, les John Lang sont pléthore aux États-Unis. Le Français apprend tout de même que le soldat avait 19 ans quand il a débarqué, que son parachutage fut un ratage où qu'il a été caché chez des fermiers, au hameau de la Fière. Le bâtiment existe toujours et la famille se souvient de l'histoire du GI caché.

De fil en aiguille, Arnaud Digard remonte donc jusqu'à une autre ferme, au Montana, où le militaire se serait installé après la guerre. Sans succès. Alors, comme on jetterait une bouteille à la mer, l'historien adresse un dernier mail à un certain Lang, candidat au Sénat américain. La réponse est immédiate : "John Lang est mon père". L'historien apprend que l'homme est mort en 1997 et que c'est bien lui qui portait cette tenue de combat. La famille Lang est récemment venue en pèlerinage en Normandie, mais a demandé à ce que la fameuse veste reste ici, sur cette terre de France où le soldat John Lang l'avait oubliée il y a 73 ans.