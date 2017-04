Une femme sur deux craint de prendre les transports en commun

publié le 19/04/2017 à 12:20

Vols, insultes, harcèlement, les femmes ne se sentent pas en sécurité dans les transports en commun. C'est en tout cas ce qui ressort d'une étude de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme d'Ile-de-France, qui a mené l'enquête sur plus de 10.000 Franciliens. 56,3% des femmes interrogées déclarent être inquiètes à l'idée de prendre les transports en commun, tandis que les hommes ne sont que 26.7% à l'appréhender.



Cette inquiétude est si présente que 6,2% des femmes ayant répondu à l'enquête affirment avoir déjà évité de prendre les transports en commun, de peur de se faire agresser. C'est dans le RER que le sentiment d'insécurité est le plus important selon 35,1% des sondés, suivi du métro (30,6%), du train (26,6%), du bus (18,7%) et enfin le tramway, jugé comme le moyen de transport le plus anxiogène pour 13,7% des usagers interrogés.

Afin de redonner confiance aux utilisateurs, plusieurs mesures visant à améliorer la sécurité des transports en commun d’île-de-France vont être mises en place, rappelle Le Parisien. Parmi lesquelles "le renforcement de la présence humaine sur le réseau, avec le recrutement de 700 personnels supplémentaires et de la vidéosurveillance, une meilleure coordination des services de sécurité (police, RATP, SNCF et Optile) et enfin l’extension du numéro d’alerte 3117, initié côté SNCF, à l’ensemble du réseau".



Valérie Pécresse, présidente de la région mais aussi du Syndicat des transports d’île-de-France vient par ailleurs de lancer un test "pour des arrêts à la demande dans les bus de nuit". D'autre part, une "grande campagne sur la lutte contre le harcèlement des femmes dans les transports" devrait prochainement voir le jour.