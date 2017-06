publié le 01/06/2017 à 16:28

Comme à chaque début de mois, de nouveaux services, textes de lois ou encore de nouvelles tarifications entrent en vigueur et auront des répercussions sur le quotidien des Français. Ce 1er juin ne fait pas exception à la règle, mais une fois n'est pas coutume, le prix du gaz reste le même. La Commission de régulation de l'énergie (CRE) a ainsi décidé de ne pas le diminuer ni l'augmenter.



La facture risque en revanche d'être moins salée pour les téléphones portables. Il faudra attendre encore 15 jours mais à compter du 15 juin, les frais d'itinérance ne seront plus appliqués dans l'espace économique européen, qui comprend les pays membres de l'UE, mais aussi l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège. Ce qui veut dire par exemple que lorsque le titulaire d'un abonnement à un opérateur mobile français, en déplacement en Italie voudra appeler ou envoyer un SMS en France, il n'aura plus à payer de taxes supplémentaires.

Obligation d'informer sur les émissions de gaz à effet de serre

Un autre changement notable concerne les transports, qu'ils soient publics ou privés. Ces derniers devront désormais informer les voyageurs sur la quantité de gaz à effet de serre émise au cours du trajet effectué. La mesure concerne aussi bien les taxis et les VTC que les agences de voyages, les loueurs de voitures ou encore les déménageurs.

Carte d'identification obligatoire pour les salariés du BTP

Au 1er juin, cela bouge également du côté du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP). La carte d'identification professionnelle professionnelle du BTP, lancée fin mars par le gouvernement pour lutter contre le travail illégal et la fraude au détachement devient obligatoire sur les chantiers de trois régions de France : Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse. Elle avait été inaugurée en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie. Puis les régions des Pays de la Loire, le Centre-Val de Loire, la Bourgogne-Franche-Comté et le Grand Est avaient suivi.

Plan contre la corruption dans les entreprises

La lutte contre la corruption s'intensifie au sein des entreprises. Les groupes de plus de 500 salariés, ou ceux dont le chiffre d'affaires est supérieur à 100 millions d'euros ont désormais l'obligation de mettre en place un plan de prévention et de détection des faits de corruption et de trafics d'influence au sein de l'entreprise. Cette mesure faisait partie de la loi Sapin II, adoptée en décembre dernier.



Remboursement d'un dispositif pour les diabétiques

Le 1er juin synonyme de bonne nouvelle pour les malades atteints de diabète. Le dispositif d'auto-surveillance du glucose "Freestyle Libre" sera maintenant remboursé à 100% par la Sécurité sociale. Le laboratoire pharmaceutique américain Abbott avait mis au point cet outil médical de nouvelle génération qui permet au diabétique de mesurer leur taux de glucose en continu pendant 14 jours.

Les conditions de ressources changent pour les aides sociales

Enfin, deux dernières mesures s'ajoutent à cette liste. La première concerne la Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C) et l'Aide au paiement d'une Complémentaire Santé (ACS). Les conditions de ressources pour en bénéficier seront modifiées.

Les artisans également impactés

Le deuxième changement s'adresse aux artisans. Pour pouvoir exercer cette profession, il y aura désormais une obligation de qualification professionnelle par métier, et non plus par groupe d'activité.