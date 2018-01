et Loïc Farge

publié le 25/01/2018 à 10:00

La situation de notre système de santé est-elle alarmante ? Ce serait outrancier de l'affirmer. Notre situation est et reste enviable.

Techniquement, notre médecine est dans le peloton de tête. Socialement, elle est l'une des plus généreuse du monde. Le reste à charge (ce que le malade paye de sa poche) ne dépasse pas 7%, alors qu'il est supérieur à 15% en Europe.



Le problème, c'est le volet financier. Il menace la pérennité de notre système. Les caisses de la Sécu sont dans le rouge et sous transfusion permanente.

Un phénomène de défiance

On note une montée des mécontentements. Il s'explique probablement par le fait que les Français ont le sentiment que le système se dégrade. Selon la Cour des comptes, le taux de remboursement global recule.

Qualitativement, les déserts médicaux progressent, l'accès aux spécialistes devient plus difficile, le nombre de généralistes va plonger de 10% d'ici 2025. Tout cela inquiète une population vieillissante, dont les retraites ne sont par ailleurs, pas flamboyantes.



Et puis il y a ce phénomène récent de défiance. Il se développe vis-à-vis des vaccins, mais aussi des actes médicaux dont un tiers sont jugés - au mieux - inutiles par les experts.

Effets pervers de la tarification à l'activité

Des pistes sont déjà explorées pour relever la barre. On va essayer de recadrer les actes et la pharmacopée. En Allemagne, il est ainsi ordonné 62 scanners pour 1.000 habitants. En France, c'est près de 200. Il en est de même à l'hôpital où 30% des opérations de la prostate ou des ablations de seins seraient inutiles.



Cette situation est l'un des effets pervers de l'actuelle tarification à l'activité. La multiplication des actes augmente la dotation hospitalière, ce qui est un non-sens absolu. Il en est de même pour les pratiques ambulatoires : une nuit à l'hôpital c'est de 1.500 à 2.000 euros. Or pas toujours nécessaire.



Au total, les spécialistes estiment à 50 milliards le gain d'une remise à plat de notre système de santé. Cela donne une belle marge de manœuvre pour le docteur Buzin.

Le plus

La RATP et la région Île-de-France lancent un appel d'offres pour 250 à 1.000 bus électriques ou gaz à zéro émission. C'est un dossier de 400 millions d'euros. À ce jour, les Chinois semblent les mieux placés.

La note du jour

15/20 à Mathilde Collin. Front, la société dont elle est la cofondatrice en Californie, vient de lever 66 millions de dollars, avec l'ambition de concurrencer Outlook et Gmail.