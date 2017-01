Excédé par les situations embarrassantes qu'il vit lors de ses voyages en train, Kevin a décidé d'attaquer la SNCF devant le tribunal administratif.

Crédit : SERGE PAGANO / AFP Une place réservée aux handicapés (illustration)

par Ryad Ouslimani publié le 17/01/2017 à 15:43

Kevin est un étudiant en droit de 25 ans à Toulouse qui se déplace en fauteuil roulant. Il a décidé de déposer plainte contre la SNCF auprès du Tribunal administratif afin que la compagnie de chemins de fer adapte enfin ses trains aux personnes à mobilité réduite. Alors qu'il prend souvent le train avec son fauteuil électrique, Kevin se dit confronté à des situations humiliantes et embarrassantes. "Je voyage très fréquemment dans des trains inaccessibles, où je suis placé au milieu du passage, obligeant les autres passagers à m'enjamber", indique-t-il au Parisien.



Et ses voyages peuvent vite devenir un calvaire de plusieurs heures. "Très souvent, je ne peux pas accéder aux toilettes car mon fauteuil n'y entre pas, et les allées pour y aller sont trop étroites, témoigne Kevin. Si bien que, lors de mes voyages à Paris, je dois me retenir pendant presque six heures".



À la suite de plusieurs courrier envoyés à la SNCF afin qu'elle remédie à cette situation qu'il juge discriminatoire, et alors que la société lui répond qu'elle respecte les normes en vigueur, Kevin a donc saisi le tribunal administratif afin de demander un changement du traitement des handicapés, qu'il estime "maltraités". "Nous sommes tous des citoyens égaux, libres de se déplacer, argumente-t-il. Et nous payons nos billets au même prix que les autres voyageurs".