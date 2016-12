INVITÉ RTL - Le président de la SNCF a annoncé la mise en service du dispositif "Train Marshall".

Crédit : FRED DUFOUR / AFP La Gare de Lyon à Paris (image d'illustration)

par Philippe Peyre , Avec AFP publié le 23/12/2016 à 13:19

47 Partages FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

La cavale du terroriste présumé de l'attentat de Berlin a pris fin dans la nuit du jeudi au vendredi 23 décembre à Milan. Le ministre italien de l'Intérieur a confirmé, lors d'une conférence de presse, qu'Anis Amri, principal suspect dans l'attaque au camion-bélier qui a frappé un marché de Noël berlinois lundi 19 décembre, a été abattu.



Un ticket de train français a été retrouvé dans son sac à dos, montrant qu'il était auparavant monté dans un train à Chambéry, dans le nord des Alpes en France, et était passé par Turin avant d'arriver dans la nuit à Milan, selon les médias allemands. "Ce n'est pas très étonnant car lorsque vous voulez voyager en Europe sans vous faire remarquer, il vaut mieux être un règle. Un terroriste est rarement quelqu'un qui est un fraudeur", a réagit Guillaume Pépy, président de la SNCF, invité de RTL Midi vendredi 23 décembre.



En plus d'être passé par la gare de Chambéry sans être identifié, le terroriste présumé aurait donc pu prendre le train avec son arme, celle avec laquelle il a tiré sur les policiers italiens. Cette information remet-elle en cause la sécurité dans les trains ? La réponse est non pour Guillaume Pépy qui en a profité pour annoncer au micro de RTL que les premiers "Train Marshall" ont été agréés par les préfectures et sont aujourd'hui en service dans les gares. "Cela veut dire que vous avez des cheminots de la surveillance SNCF qui sont en civil et armés dans les trains. Et je ne vous dirai pas où ni quand", a-t-il poursuivi.