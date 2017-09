publié le 12/09/2017 à 20:56

Si l'origine de l'urgence reste à déterminer, les 192 passagers d'un Boeing 737 ont été victimes d'une belle frayeur, lundi 11 septembre au soir, lorsque leur appareil a été forcé d'atterrir après une suspicion d'incendie.



"Il a atterri à 22h05 après, apparemment, un début de feu en soute", a expliqué l'aéroport de Toulouse-Blagnac, où s'est posé l'avion de la compagnie turque à bas coût SunExpress, qui était parti de Fuerteventura, aux Canaries, et devait initialement rejoindre la ville allemande de Düsseldorf.



Aucune trace de sinistre n'a finalement été identifiée et les passagers du vol XG2830 ont passé la nuit dans l'aérogare toulousaine. "On leur a fourni des lits et une restauration. Normalement, ils doivent prendre un avion ce mardi à 19h30", a fait savoir ce mardi matin le service communication de l’aéroport dans des propos repris par le site de 20 Minutes.