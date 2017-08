publié le 21/08/2017 à 11:55

Les membres du personnel du vol Tunis-Nice n'oublieront pas ce vol. Vendredi 18 août, une jeune femme de 31 ans a accouché à l'atterrissage d'un vol de la compagnie Tunisair, sur le tarmac de l'aéroport de Nice vers 17h30, précise le journal Nice-Matin.



"Cette passagère a eu des contractions de dernière minute et a accouché à l'arrivée à Nice. Cela s'est passé dans l'avion, mais pas en vol", a précisé la directrice régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur de Tunisair, contactée par le quotidien. Le bébé est né en bonne santé et a été transféré à l'hôpital L'Archet, à Nice. L'assistance de l'équipage et un médecin à bord ont participé au bon déroulement de l'accouchement.

Reste désormais à trancher sur la nationalité du bébé, qui est né sur le sol français. Selon la presse tunisienne, la jeune femme aurait acheté un billet simple pour Nice, "à quelques heures seulement du décollage".



Selon Var-matin, qui s'appuie sur l'article 3 de la convention sur la réduction des cas d'apatridie : "la naissance à bord d’un navire ou d’un aéronef sera réputée survenue sur le territoire de l’État dont le navire bat pavillon ou dans lequel l’aéronef est immatriculé." Le bébé prendra donc la nationalité en fonction du pays dans lequel est enregistré l'appareil.