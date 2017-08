Le compte-courant, épargne préférée des Français

publié le 17/08/2017 à 08:52

Le placement préféré des Français c'est le compte-courant. Ils ont déposé sur leurs comptes-courants 25 milliards d'euros sur les 6 premiers mois de l'année, c'est deux fois plus que ce qu'ils ont placé sur leur épargne réglementée : Livret A ou Livret de Développement Durable.



Ce sont les dernières statistiques de la Banque de France, publiées en ce mois d'août. 19 milliards d'euros les trois premiers mois de l'année ont été versés sur les comptes courants, 6 milliards au printemps, le mouvement ralentit mais il est là. Ça fait plusieurs années maintenant que les Français font preuve d'une inertie totale en ce qui concerne leur épargne, préférant conserver leur argent liquide et disponible immédiatement.



Ça a commencé avec la crise économique de 2008. La crise a provoqué un sentiment de doute envers les produits financiers. Les Français ont été effrayés par la faillite de la banque américaine Lehman Brothers et celles d'autres encore en Europe. Puis, en 2013, la fiscalité s'est durcie, certains placement deviennent moins intéressants et les épargnants s'en éloignent. Puis, il y a depuis quelques temps maintenant la faiblesse des taux de rendement. C'est pour ça que les dépôts à vue deviennent le placement à la mode.

L'assurance vie souffre un peu

L'assurance vie a été longtemps le placement chouchou des Français. C'est intéressant à moyen terme, ça interpelle maintenant les personnes qui ont un pactole, un héritage, ou alors qui ont terminé de rembourser leur emprunt immobilier et qui cherchent un nouvel investissement.



L'assurance vie, aujourd'hui, elle souffre, c'est vrai. Mais elle commence à relever la tête. Là où ça bouge vraiment cette année, c'est sur l'épargne réglementée qui revient : près de 7 milliards d'euros y ont été versés au deuxième trimestre de cette année. Les épargnants se disent finalement qu'un livret A à 0,75% net d'impôt et de prélèvements, ce n'est pas si mal.

Bonne nouvelle pour les banques

C'est un vrai paradoxe, jamais le Livret A n'a proposé un taux aussi bas, et pourtant il revient peu à peu dans les favoris. Mais bon, le record est quand même battu par les comptes courants : 430 milliards d'euros, c'est 100 milliards de plus par rapport à avant la crise de 2008.



Ce n'est pas mal pour les banques pour deux raisons : d'abord, l'argent qui dort sur votre compte entre en compte dans le bilan des banques, contrairement à la majorité des encours de l'épargne réglementée, c'est bon pour l'affichage des établissements financiers qui peuvent présenter de beaux chiffres. Et puis cet argent liquide en dépôt, les banques peuvent l'utiliser pour proposer des crédits. Bien sur, les banques aimeraient bien que leurs conseillers commerciaux vendent davantage de produits financiers mais elles tirent leur épingle du jeu.

Les Français sont les deuxièmes épargnants d'Europe

En tout cas, du côté des clients, ça montre aussi et toujours cette défiance vis-à-vis des professionnels et le manque d'information, de pédagogie financière des Français. Les Français ne placent pas leur argent mais ils épargnent toujours très fortement.



Nous restons les deuxièmes fourmis d'Europe avec un taux d'épargne à 14%, contre 17% pour les Allemands et 4% seulement pour les Britanniques. L'épargne, c'est une tradition en France, on garde toujours un bas de laine, c'est selon les spécialistes également le reflet d'une population vieillissante, et une poche de sécurité pour rembourser les crédits immobiliers.