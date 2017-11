Pourquoi les chats nous fascinent-ils autant ?

publié le 20/11/2017 à 07:00

A la fois sauvages et domestiques, indépendants et câlins, les chats ont su nous charmer puisqu'ils sont désormais 13 millions et demi à vivre à nos côtés en France ! Animaux complexes, ils sont devenus de véritables compagnons de jeux, de réconfort mais aussi de relaxation : leurs ronronnements auraient d'ailleurs le pouvoir de diminuer notre stress...Ils sont également les stars du net : photos, montages ou encore vidéos : les exploits de nos félins nous divertissent autant qu'ils nous charment... 20% des clichés publiés sur les réseaux sociaux auraient pour principaux sujets nos animaux de compagnie et en particulier les chats ! Comment expliquer cet engouement ? Qui sont les amoureux de ces boules de poils ?



Invités

- Claude Béata : vétérinaire comportementaliste, auteur de "Au risque d'aimer", éditions Odile Jacob



Au risque d'aimer

- Hélène Gateau : vétérinaire, spécialiste des animaux pour l'émission "Midi en France" et chroniqueuse sur RTL, auteure de "Tout sur votre chat" et "Tout sur votre chien", éditions Albin Michel



Tout sur votre chat

Tout sur votre chien

- Reem Kherici : actrice et réalisatrice, auteure de "Diva", éditions Larousse



Diva

Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ou ici).