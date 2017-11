publié le 17/11/2017 à 20:36

Il pourrait bien s'agir de la rencontre la plus tendre et la moins diplomatique de la carrière politique de Nicolas Sarkozy. L'ancien chef de l'État se rendra mercredi 22 novembre au zoo de Beauval pour une entrevue avec Mini Yuan Zi, le bébé panda qui a vu le jour au cours de l'été.



L'entourage de l'ancien président fait savoir que l'invitation émane des autorités chinoises. Et pour cause, c'est lui, Nicolas Sarkozy, qui avait obtenu la venue d'un couple de pandas en France, lors d'une visite en Chine sous son quinquennat. Depuis 2012, les deux adorables bêtes se sont reproduites et ont dopé l'activité du zoo.

Brigitte Macron, désignée marraine du panda viendra pour sa part baptiser Mini Yuan Zi au mois de décembre. Soucieux de ne pas "griller la politesse" à la Première dame, l'entourage de Nicolas Sarkozy fait savoir qu'il a prévenu Brigitte Macron, et que celle-ci n'y voyait "pas d'inconvénient".