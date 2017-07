publié le 09/07/2017 à 20:51

Sept victimes en seulement six mois, attaquées par des tigres. Les drames se sont tous produits près de la réserve naturelle de Pilibhit, au nord-est de l'Inde et à proximité de la frontière népalaise, et les victimes en questions sont toutes des personnes âgées. Ce chiffre anormalement important et le profil des personnes attaquées a attiré l'attention du Bureau de contrôle des crimes de la vie sauvage (WCCB - Wildlife Crime Control Bureau) qui a rendu des conclusions inquiétantes : derrière les apparences du hasard pourraient se cacher des escroqueries sordides.



Une piste étaye la théorie selon laquelle des familles très démunies auraient sacrifié leurs aînés, avec leur probable consentement, pour toucher de l'argent de l'État en réparation du drame. C'est le signe inquiétant de l'indigence, dans laquelle vit une partie de la population de l’Utta Pradesh. Cet État indien a récemment ouvert une enquête à l'échelle du pays pour évaluer ce phénomène.

Selon les conclusions des autorités locales, ces personnes âgées sacrifiées auraient été envoyées dans la forêt de Pilibhit pour se faire attaquer par les tigres. Ensuite, les cadavres auraient été apportés dans le champ voisin. La scène est enfin maquillée pour paraître comme étant le lieu d'une agression de tigres. Une personne citée par le Times of India explique que de tels subterfuges seraient la seule solution des fermiers locaux pour subvenir à leurs besoins.