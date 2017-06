Thomas Voeckler : "on peut dire que la boucle sera bouclée"

et La rédaction numérique de RTL

publié le 29/06/2017 à 20:11

À quelques jours du départ du Tour de France le 1er juillet à Düsseldorf, cette 104e édition va avoir une saveur particulière pour un coureur tricolore, Thomas Voeckler. Le chouchou des Français a choisi de tirer sa révérence après cette course. "On peut dire que la boucle sera bouclée", s’amuse-t-il au micro de RTL ce jeudi 29 juin. Le coureur a gagné le cœur de ses fans en portant le maillot jaune pendant 10 jours sur le Tour de France en 2004.



En 2012, il remporte le maillot à pois à l’issue de la course. À quelques jours du départ du Tour de France, il ne cache pas une certaine appréhension : "je vous cache pas que je sens ma fin de carrière approcher". "Je vais faire en sorte de prendre du plaisir, par une échappée, une victoire d’étape ça serait la cerise sur le gâteau", confie Thomas Voeckler.

Né dans une famille plus portée sur la voile que sur le vélo - il a traversé trois fois l’Atlantique en voilier lorsqu’il était enfant -, Thomas Voeckler commence le cyclisme assez large : "je commencé le vélo à l’âge de 12-13 ans, j’ai toujours aimé le côté mécanique". La disparition de son père en mer lorsqu'il est adolescent va quelque part constituer un moteur pour le coureur "pendant quelques années" où il s'appuiera sur "la rage" causée par "ce moment difficile".