Theano Advisors, "champion de la croissance 2017"

ÉDITO - Une étude du cabinet Statista révèle les entreprises qui connaissent en France une croissance exceptionnelle. Elles sont beaucoup plus nombreuses qu’on le pense.

publié le 06/02/2017

On ne cesse de déplorer le manque de dynamisme leur incapacité à créer des emplois. Ce n’est pas faux. Mais c’est injuste pour toutes les entreprises qui font feu de tout bois. Celles qui alignent tous les ans des croissances de chiffre d’affaire supérieures à 10%, quand celle du pays dépasse à peine 1%. Impossible de les citer toutes. Retenons les deux plus dynamiques de ces surdoués. Il y a d'abord Theano Advisors, un cabinet de conseil en stratégie de 45 personnes. Entre 2012 et 2015, son chiffre d'affaire a augmenté de 5.758%. Autre bolide du développement : Drone Volt, qui construit des drones à usage professionnel, affiche une croissance de 2.359%. Des surdouées de ce gabarit, des PME dont le taux de croissance annuel est supérieur à 10%, Les Echos en a déniché 500 dans l'étude Statista.



Ces entreprises se développent dans tous les secteurs : des solutions d’instrumentation pour les technologies sans fil aux productions à base d’algues pour l’agriculture et l’élevage. Le dynamisme de ces jeunes sociétés n’a pas de frontières technologiques ou régionales. Elles sont un pied de nez cinglant à tous ceux qui affirment qu’il n’y a plus d’activités porteuses dans les grandes économies sophistiquées comme la nôtre, et que le champ de l’emploi est clos. Ces 500 championnes de la croissance employaient au début du quinquennat moins de 50.000 personnes ; elles ont aujourd'hui plus de 100.000 collaborateurs.

Ont-elles des recettes miracles ? Non, elles défoncent simplement les idées reçues. La France, en dépit de sa bureaucratie étouffante, reste une terre de créativité. Nous sommes le pays de l’Union européenne où se créent le plus de jeunes entreprises, celui qui place 100 start-up dans les classements internationaux quand la Grande-Bretagne n’en a que 70 et l’Allemagne, 20. C'est aussi celui aussi où les bonnes équipes avec de belles convictions trouvent le plus facilement de l’argent.



En fait, nous n’avons qu’un seul problème, mais il est majeur : nous sommes champions du démarrage, mais nous ne savons pas passer la vitesse supérieure. Celle qui transforme une pépite en Apple ou en Google. Comme au rugby, on fait toujours une très belle première mi-temps, mais on ne sait pas encore gagner le match.

