publié le 21/11/2017 à 06:52

La Commission des affaires publiques du Nebraska a accordé, lundi 20 novembre, à la société canadienne TransCanada un permis de construire qui devrait lui permettre d'entamer les travaux pour lancer la construction de l'oléoduc Keystone XL, long de 1.900 kilomètres. C'était le dernier verrou légal à ce projet gigantesque. Ce pipleline doit permettre d’acheminer du pétrole et des sables de bitume de la province canadienne de l'Alberta jusqu'au MidWest américain, ce qui le raccorde au réseau pétrolier des raffineries du Golfe du Mexique. En un mot : faire traverser toute l'Amérique du Nord à l'un des carburants les plus sales de planète. D'ailleurs, dans une portion déjà construite, une fuite a fait s'échapper 800.000 litres il y a quelques jours.



Cet oléoduc est devenu un enjeu politique. D'un côté, ses partisans défendent un enjeu stratégique majeur, promettent l'indépendance énergétique, des emplois et la baisse des prix du carburant déjà bon marché outre-Atlantique. De l'autre, la partie de l’Amérique qui ne nie pas le dérèglement climatique a fait de cet oléoduc un symbole du changement de modèle que doit opérer le pays, le plus gros pollueur de la planète avec la Chine.

Barack Obama, très engagé sur les questions climatiques, avait annoncé l'abandon du projet trois semaines avant la signature de l'Accord de Paris. Donald Trump avait, au contraire, promis la construction emblématique de cet oléoduc. Après le relance de la production de charbon, et la fin des aides pour la production d'une électricité propre, c'est une nouvelle attaque contre le climat. En attendant de sortir de l'Accord de Paris, que la Syrie et le Nicaragua viennent de signer. Cela veut dire que les États-Unis sont désormais le seul pays à le refuser.