American Airlines vient d'offrir une paire de boucles d'oreilles en diamants d'un grand joaillier à l'une de ses employées. Bette Nash célèbre son "jubilé de diamant" dans l'entreprise. Elle y est employée depuis 1957. Elle avait 22 ans à l'époque. Elle en a presque 82 aujourd'hui, et elle continue à voler plusieurs fois par semaine sur des liaisons entre Boston et Washington. Vous connaissez la chanson de Dutronc, "Toute ma vie j'ai rêvé d'être une hôtesse de l'air" ? Et bien c'est exactement cela.



Bette en avait rêvé. Elle avait été fascinée, enfant, par l'essor de l'aviation commerciale. Quand elle a pris son premier vol en 1951 comme passagère, elle a observé les hôtesses de l'air et s'est dit "Ça c'est pour moi". L'octogénaire pourrait s'arrêter et profiter de sa retraite. Mais quand on l'écoute, elle explique que son métier ne consiste pas à servir des cafés et des petits gâteaux. C'est d'abord le contact avec les passagers. Elle a un mot pour chacun.