La tempête Zeus provoque deux accidents mortels

publié le 06/03/2017 à 19:16

La tempête Zeus balaye la France, et a causé au moins deux accidents mortels ce lundi 6 mars. Un pin de 20 mètres de haut est tombé sur la voiture d'un ancien conseiller municipal de la commune de Coulounieix-Chamiers, située à quelques kilomètres de Périgueux en Dordogne. L'homme de 44 ans est mort écrasé dans sa voiture en milieu d'après-midi.



Il roulait seul, dans le lieu-dit La petite forêt, lorsqu'une très importante rafale de vent a "décapité un arbre qui s'est abattu sur sa voiture", explique France Bleu Périgord. L'automobiliste, qui rentrait chez lui après avoir dépanné des amis, est mort sur le coup.

Le département de la Dordogne est lui aussi traversé par la tempête Zeus, qui prive actuellement plus de 250.000 foyers d'électricité dans tout le pays. Ce département situé en Nouvelle-Aquitaine avait été placé en vigilance orange aux vents forts par Météo-France depuis lundi matin. C'est d'ailleurs dans la commune de Coulounieix-Chamiers que les plus grosses rafales ont été enregistrées, jusqu'à 120 km/heure.



Les pompiers sont intervenus plus d'une quarantaine de fois dans le secteur depuis le début de la journée. Météo France vient toutefois de repasser le département en vigilance jaune. La préfecture rappelle tout de même à ses habitants d'être vigilants et d'éviter d'emprunter leurs véhicules.

Un accident mortel est à déplorer suite à la chute d'un arbre sur un véhicule à Coulounieix-Chamiers. Redoublez de vigilance. pic.twitter.com/JT97LdrHYT — Préfet de Dordogne (@Prefet24) 6 mars 2017

Du côté des Alpes-de-Haute-Provence, c'est un chauffeur de poids-lourd qui a trouvé la mort à Thorame-Haute. L'homme, qui transportait dans son camion des bouteilles de gaz, a été tué par la chute d'une grosse branche d'arbre sur son véhicule, causée par les vents violents qui agitent le département, placé en vigilance jaune.



En début de journée, trois lycéens ont été grièvement blessés par la chute d'un arbre dans leur établissement scolaire à Carhaix dans le Finistère. Les trois lycéens, âgés de 17 ans pour deux d'entre eux et de 18 ans pour le troisième, sont "polytraumatisés", a indiqué à l'AFP la préfecture du Finistère, précisant que leurs jours n'étaient pas en danger.