publié le 07/03/2017 à 05:57

Le temps sera instable, ce mardi 7 mars, et toujours venté, après la forte tempête qui traverse le pays depuis lundi, selon les prévisions de Météo-France. La Corse-du-Sud reste en vigilance orange pour vagues-submersion. La fin de l'alerte est prévue pour mardi en milieu de matinée. Le temps est encore instable de la région Grand Est au Massif central et aux Alpes du Nord. Le ciel y est généralement couvert et porteur d'averses. Sur les reliefs, il neige au-dessus de 500 mètres. En cours de journée, ce temps instable se décale vers l'est et en fin de journée, les averses se cantonnent aux départements de l'Alsace et l'est de la Lorraine aux Alpes du Nord.



Des Ardennes à l'est du massif Central, de belles éclaircies se forment. Autour de la Méditerranée, des Alpes du Sud aux Pyrénées-Orientales et en Corse, si le ciel reste bien découvert et le soleil au rendez-vous, le vent est aussi de la partie. Il est de nord-ouest et atteint 70 à 90 km/h en rafale, jusqu'à 100 à 110 km/h à la mi-journée sur le littoral du Var, des Bouches-du-Rhône et des Pyrénées-Orientales.

Sur la moitié ouest du pays, une nouvelle perturbation rentre par la façade atlantique en cours de journée. Elle apporte le matin des petites pluies ou bruines au sud de la Garonne et des précipitations plus continues sur la Bretagne.



L'après-midi, il pleut de la Bretagne au nord de l'Aquitaine et il bruine parfois de la Basse-Normandie au Gers ainsi que sur le piémont pyrénéen. Ailleurs, passages nuageux et timides éclaircies alternent.

Les températures

Les températures minimales vont de 5 à 10 degrés sur le Sud-Ouest, le littoral atlantique, sur le pourtour méditerranéen, jusqu'à 11 degrés en Corse. Elles vont de 2 à 5 degrés ailleurs, localement 1 degré sur le Nord-Est. L'après-midi, le thermomètre affiche 6 à 10 degrés sur le Nord-Est et la région Auvergne-Rhône-Alpes, 10 à 14 degrés sur le reste du pays.