Tempête Ophelia : la Bretagne et la Normandie sous un ciel jaune

publié le 16/10/2017 à 22:55

Les Bretons et les Normands ont passé la journée sous un ciel ocre ce lundi 16 octobre. Cette couleur si particulière pour des nuages est notamment due au sable africain et aux fumées d'incendies portugais charriés à l'avant de la tempête Ophelia. "C'est un phénomène remarquable", a souligné Hervé Le Cam, adjoint à la responsable du service prévision de la direction interrégionale Ouest de Météo France.



Une odeur de fumée était aussi perceptible dans les départements bretons. "À l'avant d'Ophelia, il y a un flux de sud qui souffle depuis quelques heures et ramène les fumées des incendies au Portugal et le sable du Sahara", a-t-il expliqué. Le phénomène était également perceptible dans le département de la Manche. Le ciel jaune, qui prenait parfois des teintes sépia, s'accompagnait de températures élevées pour la saison, avec notamment 19° relevés à Brest lundi matin.

La tempête Ophelia a atteint l'Irlande dans la journée de lundi et a déjà fait trois morts, avec des vents atteignant 148km/h et privant des milliers de personnes d'électricité. Près de quarante personnes ont été tuées par les feux de forêt qui ont embrasé dimanche 15 octobre le Portugal et la région voisine de Galice, en Espagne, après plusieurs mois de sécheresse et les vents violents liés au passage de l'ouragan Ophelia.