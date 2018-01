et AFP

publié le 08/01/2018

Il était porté disparu depuis jeudi 4 octobre au soir, à Lucenay-Lévêque (Saône-et-Loire) après le passage de la tempête Eleanor. Le corps d'un octogénaire a été retrouvé dimanche 7 janvier dans l'après-midi, a appris l'AFP auprès de la préfecture de département.



"Il s'agit bien de l'homme qui a disparu dans la semaine. La victime a été retrouvée par les gendarmes à 500 mètres de son lieu de disparition dans un bras d'eau à hauteur du camping du village", a indiqué la préfecture.

Cette découverte porte désormais à six morts et deux disparus le bilan de la tempête Eleanor. Vendredi, c'est le corps d'un pompier qui était retrouvé dans un torrent, après celui d'un agriculteur retrouvé sous une coulée de neige en Savoie. Deux autres personnes sont toujours portées disparues : une policière de la brigade fluviale à Paris recherchée depuis sa disparition vendredi lors d'un exercice sur la Seine, et un Allemand de 70 ans qui a pu être emporté jeudi en Haute-Marne par l'Aube en crue.

Douze départements restaient dimanche en vigilance orange, après le passage de la tempête Eleanor qui a fait au moins 200 millions d'euros de dégâts, selon une première estimation.