publié le 02/01/2018 à 11:34

Eleanor perturbe la météo en France. Après la tempête Carmen, cette nouvelle tempête s'impose sur le territoire national. Cette fois, c'est majoritairement une grande partie nord du pays qui est concernée, mais pas seulement. 49 départements figurent ce midi en vigilance orange. 48 départements sont placés en vigilance orange "vent violent" auxquels s'ajoute la Gironde, en vigilance orange "inondation". L'essentiel des côtes Atlantique et de la Manche sont également placés en vigilance orange "vagues-submersion".



De violentes rafales de vent sont attendues, ainsi que "des phénomènes de submersion sur les côtes exposées", précise le site de Météo France. Ce nouveau phénomène météorologique est une "tempête hivernale" dont l'intensité est "comparable à la précédente tempête Carmen pour le vent mais donnant des phénomènes de vagues-submersion particulièrement intenses", prévient encore Météo France. La tempête Carmen qui a balayé l'ouest de la France entre dimanche soir et mardi matin a fait un mort et de nombreux dégâts matériels.

Les départements concernés par l'alerte vigilance sont : l'Aisne, les Alpes-Maritimes, les Ardennes, l'Aube, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, la Côte-d'Or, les Côtes-d'Armor, le Doubs, l'Eure, le Finistère, l'Ille-et-Vilaine, l'Isère, le Jura, la Manche, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, la Nièvre, le Nord, l'Oise, le Pas-de-Calais, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Savoie, la Haute-Savoie, Paris et petite couronne, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, les Yvelines, la Somme, le Var, les Vosges, l'Yonne, le Territoire-de-Belfort, l'Essonne et le Val-d'Oise.

La situation météorologique mise à jour le 3 janvier 2018 à 12h Crédit : Météo France